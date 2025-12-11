Спасатели освободили двухлетнюю девочку из запертой машины в Егорьевске 10 декабря

В среду, 10 декабря, сотрудники 217-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» получили вызов о том, что в автомобиле в Егорьевске заперт маленький ребенок. Бабушка девочки обратилась в службу «Система-112» после того, как случайно оставила ключи в машине, а сигнализация заблокировала двери.

Прибывшие на место спасатели обнаружили закрытый автомобиль с плачущей двухлетней девочкой внутри. Бабушка пыталась успокоить внучку с помощью мультфильмов на телефоне. По ее словам, она вышла из машины, оставив ключи внутри, после чего сработала сигнализация.

Спасатели вскрыли дверь автомобиля за пять минут с помощью специального инструмента и вернули ребенка бабушке. Медицинская помощь девочке не потребовалась, сообщил заместитель начальника части Валерий Прасолов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать вопрос доступности детского отдыха для членов семей участников специальной военной операции на Украине.

«Семья должна понимать, куда она отправит ребенка, с кем она отправит ребенка и за сколько. Если это сколько не по карману, то здесь должны включиться мы и предусмотреть соответствующие льготы и компенсацию. <...> Мы не имеем права разочаровать семьи, чьи отцы сегодня исполняют государственный, служебный, опасный для жизни, связанный с риском, долг», — сказал Воробьев.