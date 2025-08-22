Спасатели не смогли добраться до россиянки, застрявшей на пике Победы

Очередная попытка спасти российскую альпинистку Наталью Наговицыну, застрявшую на пике Победы из-за сломанной ноги, не увенчалась успехом. Спасатели вернулись в лагерь из-за обострившейся травмы руководителя и ухудшения погоды, сообщает Mash .

Восхождение совершали четверо альпинистов. Руководителем выступал 57-летний Виталий Акимов, за спиной которого более 16 восхождений на «семитысячники». У него обострилась травма, полученная 16 августа при прошлой попытке спасти туристку.

Его сопровождали турист и гид из Бишкека Андрей Алипов, альпинист Сергей Красовский и «высотник» из Новосибирска Андрей Новиков. Группа вернулась в лагерь, который находится на высоте 4200 метров.

Помочь в эвакуации женщины должен вертолет с итальянскими спасателями. Также воздушное судно планирует забрать тело погибшего Луки Сингальи. Он погиб при попытке спасти российскую туристку. Мужчина получил обморожение конечностей, а затем у него наступил отек мозга. Вылет откладывается до понедельника из-за погодных условий.

Последние дни в новостях пишут о крайне низких шансах спасения россиянки Натальи Наговицыной, которая застряла на пике Победы и уже две недели находится там со сломанной ногой. В материале РИАМО — о том, кто такая Наговицына и том, почему ее не получается эвакуировать.