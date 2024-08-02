Спасатели нашли тела еще двух погибших в Нижнем Тагиле

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Количество погибших в Нижнем Тагиле возросло до десяти

Количество погибших при взрыве газа в Нижнем Тагиле возросло до десяти, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Нижнем Тагиле спасатели МЧС России извлекли из-под завалов еще двух погибших», — указано в сообщении.

Таким образом, количество погибших при взрыве газа в пятиэтажке возросло до десяти человек.

1 августа утром в Нижнем Тагиле обрушились подъезды жилого дома из-за взрыва газа.

Причины происшествия устанавливают.

Распоряжением местных властей 3 августа объявлен в городе днем траура.