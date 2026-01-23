Спасатели Мособлпожспаса помогли пенсионерке выбраться из ванны в Сергиево-Посадском округе

В Сергиево-Посадском округе 23 января сотрудники Мособлпожспаса вскрыли дверь квартиры и помогли 79-летней женщине выбраться из ванны после сигнала от ее родственника, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошел 23 января в Сергиево-Посадском городском округе. В службу экстренных вызовов «Система-112» обратился мужчина, который сообщил, что его 79-летняя мать не может самостоятельно выбраться из ванны. Женщина позвонила сыну, но он не смог попасть в квартиру, так как ключ находился в замке изнутри.

На место прибыли сотрудники поисково-спасательного поста 233-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса. В присутствии полицейского спасатели с помощью слесарного инструмента вскрыли дверь и вошли в квартиру. Пенсионерку аккуратно извлекли из ванны, помогли обсохнуть, одеться и дойти до кровати.

Состояние женщины оценили как удовлетворительное. Для дополнительного осмотра спасатели вызвали скорую помощь и оставили пенсионерку под присмотром родственника, пояснил старший смены Андрей Карасев.

