Спасатели Мособлпожспаса освободили рабочего из прессовочного станка в Кашире 17 декабря
Фото - © ГКУ МО "Мособлпожспас"
Специалисты 220-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» 17 декабря освободили руку рабочего фабрики по производству гофрокартона в городском округе Кашира, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
Инцидент произошел на предприятии по производству гофрокартона в Кашире. Рабочий получил травму, когда его левую кисть зажало в прессовочном станке. Коллеги пострадавшего обратились в службу экстренных вызовов «Система-112».
Заместитель начальника части Евгений Закатаев сообщил, что спасатели оперативно прибыли на место происшествия. В условиях ограниченного пространства они оградили зону происшествия, чтобы исключить случайный запуск оборудования, и поддерживали контакт с пострадавшим, оказывая ему психологическую помощь.
С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента специалисты демонтировали элементы конструкции и аккуратно разжали прессовое оборудование. Благодаря слаженным действиям спасателей рука мужчины была быстро освобождена.
После извлечения пострадавшему оказали первую помощь: наложили жгут, приложили холод к травмированной области и иммобилизовали конечность. Затем 27-летнего мужчину передали бригаде скорой помощи для экстренной госпитализации.
