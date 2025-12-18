Спасатели Мособлпожспаса освободили рабочего из прессовочного станка в Кашире 17 декабря

Инцидент произошел на предприятии по производству гофрокартона в Кашире. Рабочий получил травму, когда его левую кисть зажало в прессовочном станке. Коллеги пострадавшего обратились в службу экстренных вызовов «Система-112».

Заместитель начальника части Евгений Закатаев сообщил, что спасатели оперативно прибыли на место происшествия. В условиях ограниченного пространства они оградили зону происшествия, чтобы исключить случайный запуск оборудования, и поддерживали контакт с пострадавшим, оказывая ему психологическую помощь.

С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента специалисты демонтировали элементы конструкции и аккуратно разжали прессовое оборудование. Благодаря слаженным действиям спасателей рука мужчины была быстро освобождена.

После извлечения пострадавшему оказали первую помощь: наложили жгут, приложили холод к травмированной области и иммобилизовали конечность. Затем 27-летнего мужчину передали бригаде скорой помощи для экстренной госпитализации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил в Красногорске семью погибшего во время теракта в «Крокус Сити Холле». Глава региона назвал произошедшее варварским и жесточайшим преступлением.

«Вы потеряли своего близкого человека. Я приехал к вам, чтобы выразить соболезнования. В теракте погибло 20 жителей Подмосковья, 13 до сих пор госпитализированы. Для нас очень важно сопровождать людей, оказавшихся в беде. Конечно, близкого человека невозможно ничем заменить, но хотим, чтобы вы понимали — вы не одни», — сказал губернатор.