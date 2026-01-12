Спасатели Мособлпожспаса нашли заблудившегося мужчину в лесу Тверской области

В ночь на 10 января в единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступил сигнал от мужчины 1984 года рождения, который заблудился во время прогулки в лесу возле деревни Крева Тверской области.

На поиски оперативно выдвинулись спасатели 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас», так как их подразделение находилось ближе всего к месту происшествия. Специалисты определили радиус поиска и поддерживали связь с пострадавшим по телефону. По словам заместителя начальника части Александра Проценко, спасатели с трудом пробирались по заснеженному лесу: болото оставалось топким из-за теплой зимы и обильного снегопада, а лед под снегом был хрупким, что осложняло движение.

Мужчину обнаружили без обуви, которую он потерял в болоте. Спасатели укутали его ноги подручными материалами, вывели из леса и с подозрением на обморожение доставили в больницу, пояснил Александр Проценко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.