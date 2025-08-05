Спасатели «Мособлпожспаса» эвакуировали людей из зоны подтопления в Истре

Во вторник работники 331-й пожарно-спасательной части территориального управления № 1 ГКУ МО «Мособлпожспас» эвакуировали троих людей из зоны подтопления в деревне Загорье КП (коттеджный поселок) «Рижские зори» муниципального округа Истра. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Начальник части Антон Аверин рассказал, что сигнал о происшествии поступил в единую службу экстренных вызовов «Система-112» от жителей, сообщивших о затоплении территории из-за проливных дождей и необходимости в эвакуации людей. На место оперативно выехал дежурный караул.

«Прибывшие работники противопожарно-спасательной службы обнаружили сильное подтопление одной из улиц и прилегающих домов. В одном из домов находились три человека (две женщины и ребенок), которым требовалась срочная эвакуация. Специалисты добрались до них на пожарной автоцистерне, преодолев затопленный участок дороги, пересадили людей в машину и доставили на сухую безопасную территорию, где их уже ждал автомобиль. Сейчас спасатели продолжают вести мониторинг обстановки на месте», — уточнил Антон Аверин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал обратить внимание на поддержание чистоты и безопасности граждан в летний период.

«Как и прежде, на нас ложится ответственность за безопасность и чистоту, и за все, что важно для человека: вода, электричество, транспорт», — сказал Воробьев.