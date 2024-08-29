Спасатели МЧС РФ двое суток тушили пожар под Луганском

сегодня в 22:30

В Вахрушево Луганской Народной Республике сотрудники МЧС двое суток тушили пожар, который с сухостоя перекинулся на жилые дома, об этом сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства России в Telegram-канале .

Предварительно установлено, что спасатели ликвидировали распространение огня на соседние поселки. В результате пожара сгорело 300 га сухостоя и кустарников.

Также пламя уничтожило четыре частных жилых дома и пять нежилых строений на площади 660 квадратных метров. Во время пожара также сгорели 38 хозяйственных построек на 201 квадратных метрах.

В ликвидации пожара участвовали 55 сотрудников МЧС. Они задействовали в работе 11 единиц спецтехники. О пострадавших на момент публикации заметки информации не поступало.