Спасатели локализовали пожар на складе в Московской области

сегодня в 23:24

Пожарные не дали огню распространиться с горящего склада в Подмосковье

Пожарные не дали огню распространиться с горящего склада в поселке Первомайский в Подмосковье, сообщили в пресс-службе МЧС Московской области.

«Перехода огня на соседнее помещение не допущено. На 700 квадратах обрушилась кровля», — сказано в сообщении.

Пожар возник на 2 100 квадратных метрах строения, его тушат более 50 специалистов и 18 единиц техники.

Информации о причинах происшествия и пострадавших нет.