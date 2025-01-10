Спасатели локализовали пожар на складе в Московской области
Пожарные не дали огню распространиться с горящего склада в Подмосковье
Пожарные не дали огню распространиться с горящего склада в поселке Первомайский в Подмосковье, сообщили в пресс-службе МЧС Московской области.
«Перехода огня на соседнее помещение не допущено. На 700 квадратах обрушилась кровля», — сказано в сообщении.
Пожар возник на 2 100 квадратных метрах строения, его тушат более 50 специалистов и 18 единиц техники.
Информации о причинах происшествия и пострадавших нет.