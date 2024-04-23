сегодня в 10:56

Спасатели локализовали крупный пожар на складе в Химках

В Химках локализовали пожар на площади 150 кв. м. В результате возгорания никто не пострадал, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС России по Подмосковью.

Загорелась пристройка к складу с материалами из карбоната.

Дальнейшую информацию о пожаре уточняют.

МЧС также опубликовало видео тушения возгорания. В ролике видны обгоревшие стены здания, на месте работают спасатели.

«МК» ранее опубликовал видео пожара. На кадрах видно, как от здания склада идет черный дым.