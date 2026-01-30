сегодня в 17:44

Спасатели ликвидировали последствия ДТП с тремя грузовиками в Богородском округе

В Богородском городском округе Подмосковья 30 января спасатели и сотрудники ГИБДД устранили последствия аварии с участием трех грузовых автомобилей на трассе М-7 «Волга». В результате ДТП один человек пострадал, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Авария произошла на 62-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» в 1:52 ночи. В столкновении участвовали автомобили «Газель», «Солярис-Атлант» и фура с прицепом «ДАФ». По данным спасателей, водители «Солярис-Атлант» и «ДАФ» самостоятельно покинули транспортные средства до прибытия экстренных служб.

Водитель «Газели», мужчина 1966 года рождения, оказался зажат в искореженном автомобиле. Сотрудники пожарно-спасательной части с помощью спецоборудования деблокировали пострадавшего, аккуратно уложили его на носилки и передали медикам. С ушибом грудной клетки и бедра водитель был доставлен в городскую больницу Ногинска.

Спасатели оградили место происшествия, отключили аккумуляторы автомобилей для предотвращения возгорания и освободили проезжую часть от поврежденных машин и их деталей, пояснил начальник части Сергей Сергеев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.