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Спасатели ликвидировали открытое горение на пожаре в Бурятии

Открытое горение было ликвидировано на пожаре в Бурятии, где огонь уничтожил 17 дачных домов, сообщает МЧС в Telegram .

«На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Огнем уничтожены 17 дачных домов, из них 12 пустующих строений. Причина пожара устанавливается, на месте работают дознаватели МЧС России», — сказано в публикации.

Площадь пожара ранее достигла 10 тыс. квадратных метров. В Улан-Удэ вспыхнули жилые дома и надворные постройки. Разрастанию огня способствовал сильный ветер.

В микрорайоны Бурвод и Восточный в срочном порядке выехал глава Бурятии Алексей Цыденов. Прокуратура начала проверку в связи с пожарами.