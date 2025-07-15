Спасатели эвакуировали пятерых человек с островов в Новокузнецке

Два инцидента с застрявшими на островах произошли за один день в Новокузнецке

Пять человек были эвакуированы спасателями в Новокузнецке после того, как из-за подъема воды и потери лодки они оказались заблокированы на островах, сообщает Сiбдепо .

В Новокузнецке спасатели дважды за день выезжали на помощь людям, оказавшимся в затруднительном положении на островах. Об этом сообщили в городском управлении по защите населения и территории.

Первый случай произошел в районе ТУ Абагур. Спасатели получили сообщение от ЕДДС о необходимости эвакуации двух мужчин с острова. По прибытии выяснилось, что во время рыбалки у рыбаков отвязалась и уплыла лодка, из-за чего они не могли вернуться на берег.

Второй инцидент произошел в районе остановки «Дом рыбака» на Абашевском шоссе. Здесь спасатели вывезли на лодке двоих мужчин и женщину, которые оказались заблокированы на острове из-за резкого подъема уровня воды в реке.

По словам очевидцев, несмотря на сложившуюся ситуацию, пострадавшие сохраняли спокойствие и даже устроили пикник, ожидая помощи. Спасатели успешно эвакуировали всех пятерых человек, пострадавших нет.