Спасатели эвакуировали двух рыбаков с Иваньковского водохранилища в Дубне

Двух рыбаков эвакуировали с акватории Иваньковского водохранилища в городском округе Дубна вечером 28 января после того, как они оказались в снежном плену, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Вечером 28 января двое мужчин 1981 года рождения обратились в службу экстренных вызовов «Система-112» с просьбой о помощи. Рыбаки, жители Дубны и Щелково, находились примерно в двух километрах от берега на Иваньковском водохранилище, когда их мотобуксировщик замерз и перестал работать. К этому моменту стемнело и началась метель, из-за чего мужчины не смогли самостоятельно выбраться на берег.

На место происшествия оперативно выехали спасатели поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части на судне на воздушной подушке «Хивус-6». Специалисты поддерживали связь с рыбаками по телефону и использовали поисково-навигационную систему «Юрий Великий», разработанную самими спасателями и применяемую на водохранилище. Благодаря системе удалось быстро определить координаты пострадавших.

Спасатели благополучно эвакуировали мужчин вместе с техникой на берег. Медицинская помощь им не понадобилась, пояснил заместитель начальника ПСП ПСЧ-215 Александр Проценко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.

Он особенно отметил, что стоит наиболее настойчиво давать те участки и территории Подмосковья, которые нуждаются в оперативных, экстренных мерах по обеспечению освещением.