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Спасатели эвакуировали 236 туристов из зоны лесного пожара в Домбае

Сотрудники МЧС России эвакуировали туристов из зоны лесного пожара в Домбае. Их перевезли в безопасное место, сообщает пресс-служба ведомства.

Спасатели расчистили дорогу к подъезду на Гоначхирское ущелье, где огонь охватил 15 га. По уточненной информации, удалось эвакуировать 236 туристов, в числе которых 43 ребенка.

Людей перевезли в поселок Домбай. Там был развернут пункт временного размещения.

Тушение лесного пожара в Карачаево-Черкесии продолжается. Пожарные не допустили распространения пламени в направлении поселка Домбай.

Всего с горением борются порядка 220 специалистов и 54 единицы техники.

В готовности находится вертолет МЧС России. Забор воды будет проводиться из водоемов Туманлы-Кель и Кара-Кель.