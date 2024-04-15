Спасатели эвакуировали 20 рыбаков с дрейфующей льдины на Сахалине

Специалисты поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова МЧС РФ эвакуировали 20 человек с оторвавшейся льдины в Сахалинской области, сообщает Telegram-канал ведомства.

Ее оторвало от берега на озере Изменчивом на юге Сахалина. На место оперативно выдвинулась группа из шести спасателей, снабженных моторной лодкой.

Отмечается, что дрейф рыбаков продлился чуть больше часа.

По предварительным данным, никто не пострадал. Все были доставлены на сушу без происшествий.