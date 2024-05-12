сегодня в 23:41

Спасатели достали тело 13-го погибшего при обвале дома в Белгороде

Число жертв обвала подъезда в десятиэтажном доме Белгорода выросло до 13 сообщает МЧС.

«В Белгороде спасатели извлекли тринадцатого погибшего из-под завалов», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщал, что список жертв будет опубликован после разбора всех завалов. Также губернатор лично доложил президенту Владимиру Путину об обстановке в городе.

ВСУ 12 мая нанесли по Белгороду массированный удар. В ходе одного из попаданий был разрушен подъезд многоэтажного дома. Спасатели продолжают разбор завалов.