Спала, пока насиловали: в Екатеринбурге трое парней надругались над школьницей

В квартире в Академическом районе Екатеринбурга трое парней изнасиловали 15-летнюю школьницу, пока та спала, сообщает E1.ru .

Инцидент произошел ночью 11 января. В тот день девочка ушла из дома, поругавшись со своими опекунами. На улице она гуляла в одиночестве, когда встретила одного из молодых людей. Тот отвел ее в съемную квартиру и ушел.

Позднее он привел в жилье двух своих приятелей. Когда девочка уснула, парни надругались над ней.

После случившегося было заведено дело по статье об изнасиловании группой лиц по предварительному сговору. Все трое подозреваемых задержаны, им предъявили обвинение.

Один из фигурантов, 23-летний Эдуард Ш., был ранее судим. Его арестовали на 2 месяца. Остальным меру пресечения изберут в среду, 14 января.

