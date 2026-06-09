Создатель канала «Подслушано МЦД-4» погиб на крыше электрички

Трагедия произошла в понедельник вечером в районе станции Чкаловская. Мужчина находился на крыше состава 6477 Фрязево — Москва-Ярославская.

Очевидцы видели фигуру на крыше еще до ЧП. Рядом находились еще два человека, которые затем исчезли. По словам пассажиров, парень в шортах и футболке шатал токоприемник, после чего упал. Когда тело снимали с крыши, у погибшего были черные до локтей руки и губы.

«С тяжелым сердцем сообщаем: ушел из жизни создатель нашего канала. Он всегда был убежденным противником зацепинга, много говорил об этом, предупреждал других. Тем горше осознавать, что трагедия настигла его самого — он погиб именно так, став зацепером. Эта потеря для нас невосполнима. Администрация канала выражает искренние соболезнования родителям, родным и всем близким. Мы разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами. Канал „Подслушано МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожная“ продолжит работу. Это дело погибшего, его наследие, и мы сохраним его. В память о создателе объявляем двухдневный траур», — говорилось в некрологе, опубликованном на следующий день.

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