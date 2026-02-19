Создали террористическую ячейку: в Забайкальском крае задержали 5 человек

СК РФ: сразу пять человек были арестованы в Забайкальском крае

Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала, что в Забайкальском крае арестованы сразу пять человек, сообщает NEWS.ru .

Они подозреваются в создании террористической ячейки в одной из исправительных колоний региона.

«По ходатайству следствия в отношении пятерых подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое фигурантов в настоящее время продолжают отбывать наказание в исправительных колониях Забайкальского края», — отметила Петренко.

По имеющимся данным, общее число участников преступного сообщества достигает семи человек. Пятеро из них в прошлом отбывали наказание в одной из местных колоний. Остальные двое в настоящее время все еще находятся в местах лишения свободы.

