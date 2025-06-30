Совсем отморозки: пятеро мужчин забили ногами женщину из-за замечания в Дзержинске

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Женщину избили на улице в Дзержинске из-за замечания о громкой музыке

В Нижегородской области пять человек жестоко избили женщину, которая сделала замечание из-за громкой музыки во дворе жилого дома в ночное время, сообщает Ni Mash .

Инцидент произошел в Дзержинске. На опубликованных кадрах видно, как несколько мужчин руками и ногами наносят сильные удары женщине, лежащей на асфальте.

Возмущенная громкой музыкой жительница дома вышла разбираться с шумной компанией. По предварительной информации, пьяные мужчины не стали слушать упреки в свой адрес и просто начали избивать женщину. Сотрудников полиции вызвали соседи.

В настоящее время информации о состоянии пострадавшей женщины нет. Следственные комитет возбудил уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои).