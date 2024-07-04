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Советник главы ДНР: ВСУ нарастили силы на двух направлениях

Советник главы ДНР Ян Гагин отметил, что Украина на фоне успехов российских военных в районах Часова Яра и Волчанска нарастила группировку бойцов на харьковском и донецком направлениях, сообщает РИА Новости .

Также ВС России освободили район «Новый» в Часов Яру на территории ДНР. Военнослужащие «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю.

Украинская армия потеряла до 140 бойцов в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Малые Проходы, Старица и Липцы Харьковской области.

Ранее газета Politico опубликовала открытое письмо с подписями десятков американских аналитиков, в котором они потребовали отказать Киеву во вступлении в НАТО во время саммита Альянса в июле.