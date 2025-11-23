сегодня в 16:18

Совершившего поджог квартиры жены в Москве мужчину заключили под стражу

28-летнего мужчину, который, предположительно, совершил поджог квартиры жены на улице Ляпидевского в Москве, заключили под стражу. Инцидент произошел ночью 20 ноября из-за конфликта между супругами, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Ссора произошла из-за ревности. Поджог был совершен на кухне квартиры.

Пожар быстро потушили. Пострадавших нет.

Владелица жилья понесла ущерб в размере более 200 тыс. рублей. Мужчина возражал против заключения под стражу.

Ему выдвинули обвинение по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога»). Вину мужчина не признал.

На опубликованных фото видно, что комната сильно пострадала от возгорания. Стены и потолок покрылись сажей.

