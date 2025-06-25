Соучредителя «Диссернета» Заякина* заочно посадили за финансирование экстремизма

сегодня в 17:40

Соучредителя «Диссернета» Андрея Заякина* заочно приговорили к пяти годам колонии общего режима. Об этом ТАСС рассказал адвокат мужчины Михаил Бирюков.

Также у Заякина* конфискуют изъятое имущество.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование деятельности экстремистской организации). В 2022 году Заякина* объявили в розыск.

Мужчина принимал участие в создании «Диссернета» в 2013 году. Ресурс проверяет научные работы на плагиат с использованием особой методики. Результаты публикуют в открытом доступе.

* Внесен в реестр иноагентов Минюста и перечень террористов, экстремистов Росфинмониторинга РФ.