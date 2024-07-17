Сотрудница ТЦ пострадала из-за фотосессии девушек с петардой в «Москве-сити»

Сотрудница торгового центра «Афимолл» получила ранения из-за двух девушек, которые устроили фотосессию петардой в «Москве-сити». Пострадавшая написала заявление в полицию, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Инцидент произошел вечером 15 июля. 20-летняя сотрудница ТЦ «Афимолл» вместе со своей коллегой вышла на улицу на перекур. В этот момент поблизости две девушки в вечерних платьях устроили фотосессию и в процессе запустили петарду.

Любительницы селфи не рассчитали траекторию, и петарда рванула в сторону куривших девушек, задев по касательной спину одной из них. Затем пиротехника ударила в стену ТЦ, оставив в здании дыру. Хлопок от взрыва петарды напугал многочисленных прохожих, покупателей и сотрудников ТЦ. Виновницы переполоха поняли, что «запахло жареным», и убежали.

У пострадавшей диагностировали ожог первой степени, от госпитализации она отказалась. Девушка написала заявление в полицию на любительниц пиротехнических шоу. Возможно, вопросы к ним появятся и у руководства ТЦ.