Сотрудники ТРЦ «Бутово Молл» срочно эвакуируют покупателей в Новой Москве

31 января в Троицко-Новомосковском административном округе в торгово-развлекательном центре «Бутово Молл» эвакуировали на улицу всех посетителей. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

На опубликованных кадрах видно, что толпы людей в верхней одежде идут в сторону выхода. В это же время по громкоговорителю звучит предупреждение о необходимости в срочном порядке выйти на улицу.

Что именно произошло в «Бутово Молл», выясняется.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

