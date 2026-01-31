Сотрудники ТРЦ «Бутово Молл» срочно эвакуируют покупателей в Новой Москве
31 января в Троицко-Новомосковском административном округе в торгово-развлекательном центре «Бутово Молл» эвакуировали на улицу всех посетителей. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».
На опубликованных кадрах видно, что толпы людей в верхней одежде идут в сторону выхода. В это же время по громкоговорителю звучит предупреждение о необходимости в срочном порядке выйти на улицу.
Что именно произошло в «Бутово Молл», выясняется.
На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.
