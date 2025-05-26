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Сотрудники МЧС спасли ребенка, забравшегося на высокую горку с пандой в Москве

Сотрудники МЧС спасли ребенка, который забрался на верхнюю часть горки с пандой на юге столицы, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в понедельник по адресу: улица Борисовские Пруды, дом № 5, корп 1. Прибывшие на место специалисты обнаружили, что ребенок забрался и не смог самостоятельно спуститься с верхней части горки с крутым уклоном.

Сотрудники МЧС спустили мальчика с высоты с помощью трехколенной лестницы. В результате инцидента пострадавших нет.

В случае возникновения ЧП необходимо звонить по телефонам «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-31-01.