Сотрудники МЧС спасли 14 человек после ДТП в Подмосковье за сутки

За прошедшие сутки в Подмосковье сотрудники МЧС 10 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП. Им удалось спасти 14 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Пожарно-спасательные подразделения 23 раза выезжали на тушение пожаров. Пострадал один человек.

9 апреля в 16:50 поступило сообщение о пожаре в хозпостройке в Сергиево-Посадском городском округе. В 20:10 пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

Для тушения привлекли 12 человек личного состава и 3 единицы техники. Причину возгорания устанавливают.

Ранее пожарные потушили открытое горение на площади в 12 кв. м в квартире жилого дома на улице Молодежной в Химках. Пострадавших нет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн га леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный все-таки — это видеокамеры», — заявил Воробьев.