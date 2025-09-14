Сотрудники МЧС потушили грузовой вагон с пиломатериалами в Подмосковье

ЧП произошло в воскресенье на перегоне Шиферная — Пески Казанского направления МЖД.

Движение по одному из путей на этом участке восстановлено. Поезда ходят в обе стороны, но в реверсивном режиме, из-за чего задерживаются электрички и некоторые поезда дальнего следования. Движение по второму пути будет открыто после завершения работ по перемещению грузовых вагонов до ближайших станций.

«МЖД принимает все необходимые меры для сокращения времени опоздания задержанных поездов. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.