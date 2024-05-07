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Сотрудники МЧС получили ранения при атаке беспилотника ВСУ в ДНР

Сотрудники МЧС России ранены при атаке беспилотника ВСУ в Горловке Донецкой Народной Республики, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

Как уточняется, в Горловке огнеборцы ведомства тушили возгорание сухой травы. При возвращении в пожарную часть спасательное подразделение атаковал украинский беспилотник.

В настоящий момент специалисты находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь.

В результате инцидента также оказалась повреждена пожарная автоцистерна.