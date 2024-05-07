Сотрудники МЧС получили ранения при атаке беспилотника ВСУ в ДНР
Фото - © Telegram-канал МЧС России
Сотрудники МЧС России ранены при атаке беспилотника ВСУ в Горловке Донецкой Народной Республики, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
Как уточняется, в Горловке огнеборцы ведомства тушили возгорание сухой травы. При возвращении в пожарную часть спасательное подразделение атаковал украинский беспилотник.
В настоящий момент специалисты находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь.
В результате инцидента также оказалась повреждена пожарная автоцистерна.