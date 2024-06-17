Сотрудники МЧС Москвы спасли человека из горящего здания

В Москве из горящего административного здания спасли человека, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России.

Пожар произошел в административном здании на юге столицы. Спасатели не только ликвидировали открытое горение, но и спасли жизнь человеку.

На месте инцидента работают 70 специалистов и 21 единица техники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожарные потушили пожар в нежилом здании в Москве в Боткинском проезде. Горело неэксплуатируемое здание на 800 кв. м.