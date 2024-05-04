Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на складе и в автосервисе в Москве Происшествия сегодня в 17:01 Фото - © Медиасток.рф

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на складе и автосервисе, который произошел в Москве, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно как сотрудники МЧС тушат возгорание. На кадрах видно, что в небо поднимается серо-желтый дым от возгорания. На месте работают 74 специалиста и 22 единицы техники. Возгорание произошло внутри двухэтажного склада. Площадь пожара составила 250 квадратных метров.