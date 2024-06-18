Сотрудники ППС Ленинского округа задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

Сотрудниками отдельной роты патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Ленинскому городскому округу задержан 35-летней уроженец одной из республик ближнего зарубежья, подозреваемый в попытке сбыта наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«В рамках оперативно-профилактической операции вблизи лесного массива одного из СНТ Ленинского округа патрульными для проверки документов остановлен гражданин, который заметно нервничал и не имел при себе документа, удостоверяющего личность. После уточняющих вопросов сотрудников полиции мужчина сообщил, что у него находятся наркотические вещества. В ходе личного досмотра у злоумышленника обнаружены и изъяты два свертка, внутри которых находилось 44 мелких свертка с тремя таблетками синего цвета в каждом», — сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Петрова добавила, что задержанный пояснил, что нашел работу в одном из мессенджеров. В его обязанности входило забирать наркотические средства из тайников-закладок и распространять их по координатам, которые присылал куратор.

«Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, 9 изъятых таблеток являются наркотическим средством — МДМА (экстази), массой около 4 граммов, остальные 123 таблетки будут исследованы в рамках предварительного следствия», — отметила Татьяна Петрова.

В отношении правонарушителя следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ.

Видновским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.