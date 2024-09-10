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Сотрудника УСБ подозревают в мошенничестве с землей на сумму более 31 млн рублей

Мошенники связались с бизнесменом и пообещали помочь ему «узаконить» участок за 45 млн рублей. Один из предполагаемых участников аферы оказался сотрудником УСБ (Управления собственной безопасности), сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел в 2022 году. Злоумышленники связались с предпринимателем и предложили ему купить участок во Всеволожске. Земля принадлежала лесному фонду.

Мошенники пообещали бизнесмену «узаконить» участок через высокие инстанции. За свои услуги они попросили 45 млн рублей.

Бизнесмен начал переводить им деньги. За год он обогатил злоумышленников на 31,5 млн рублей. Только после этого мужчина заподозрил обман, остановил выплаты и обратился в полицию.

В участии в афере подозревается сотрудник УСБ. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.