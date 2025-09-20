Сотрудник Внуково пропускал людей в бизнес-зал и «попал» на 655 тысяч рублей

С сотрудника аэропорта Московского региона Внуково взыскали убытки в размере около 655 тыс. рублей. Он передавал коды для прохода в залы повышенной комфортности посторонним людям, рассказали ТАСС в пресс-службе Первого кассационного суда общей юрисдикции.

Банк подал в суд на ответчика и потребовал взыскать убытки в размере 655,2 тыс. рублей. Представители учреждения отметили, что за пять месяцев по коду доступа ответчика в бизнес-залы аэропортов России зашли 364 раза.

Число, частота и периодичность посещений указывают на то, что ответчик не был в таких местах и не пользовался услугой. Он создавал коды доступа третьим лицам за деньги.

Между человеком и банком был заключен договор на обслуживание пакета услуг. Среди них есть сервис «доступ в залы повышенной комфортности». По его условиям, ответчик и едущие с ним люди могут посещать бизнес-залы в аэропортах и на железнодорожных вокзалах в РФ, если покажут соответствующий код доступа и посадочный талон, билет на поезд.

Суд первой инстанции выяснил, что с 30 июня по 14 октября 2023 года по коду доступа ответчика в бизнес-залы аэропортов и вокзалов прошли 364 раза. Из них пять раз в Шереметьеве, один в Домодедове и аэропорту Сочи. Остальные 357 — посещение зала повышенной комфортности в аэропорту Внуково.

В суде постановили, что ответчик предоставлял собственный код доступа в залы повышенной комфортности аэропортов третьим лицам. Таким образом, он причинил убытки истцу, который предоставил услугу.

Также в материалах дела указывается, что мужчина работает в аэропорту Внуково. Он убеждал суд, что ходит в бизнес-залы во время работы на обед. Также он признался, что несколько раз передавал коды доступам знакомым в иных аэропортах.

