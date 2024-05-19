Сотрудник МЧС умер на спортивном фестивале «Тюмень сильная»
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Сердце остановилось у сотрудника МЧС во время проведения спортивного фестиваля «Тюмень сильная». Врачам не удалось спасти мужчину, сообщает «Подъем».
Трагедия произошла накануне. Михаил Потанин упал на землю после поднятия большого веса. Дежурившие на соревнованиях медики пытались спасти мужчину, но безуспешно.
«Выполнил упражнение, 3 раза поднял, отошел и упал. Вес для него как для спортсмена — он поднимал 80 кг — небольшой, это любительский вес, так скажем. Для него это не максимальный вес», — сказал организатор фестиваля «Тюмень сильная» Александр Калинин.
Потанин представлял команду МЧС Тюменской области. Мужчина регулярно входил в призеры на различных спортивных соревнованиях. В Тюмени сотрудник МЧС готовился к турнирами в Тобольске и в Санкт-Петербурге.