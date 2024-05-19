Сотрудник МЧС умер на спортивном фестивале «Тюмень сильная»

Сердце остановилось у сотрудника МЧС во время проведения спортивного фестиваля «Тюмень сильная». Врачам не удалось спасти мужчину, сообщает «Подъем» .

​Трагедия произошла накануне. Михаил Потанин упал на землю после поднятия большого веса. Дежурившие на соревнованиях медики пытались спасти мужчину, но безуспешно.

«Выполнил упражнение, 3 раза поднял, отошел и упал. Вес для него как для спортсмена — он поднимал 80 кг — небольшой, это любительский вес, так скажем. Для него это не максимальный вес», — сказал организатор фестиваля «Тюмень сильная» Александр Калинин.

Потанин представлял команду МЧС Тюменской области. Мужчина регулярно входил в призеры на различных спортивных соревнованиях. В Тюмени сотрудник МЧС готовился к турнирами в Тобольске и в Санкт-Петербурге.