Сотрудник ГИБДД изрешетил пулями машину преступников и попал под следствие

В Хабаровском крае сотрудника ГИБДД будут судить за превышение должностных полномочий. Во время погони за автомобилем преступников он открыл огонь и изрешетил транспортное средство. Пули попали в невиновного, сообщает «112» .

Преступники — 40-летний Сергей Хороненко и 35-летний Сергей Ромашкин передвигались на черной машине Toyota. В салоне они везли свою жертву — 46-летнего Антона Решетникова. ДПС заметила автомобиль, летящий по трассе Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын. Началась погоня.

Сотрудники правоохранительных органов поняли, что преступники не планируют останавливаться. Один из них принял решение открыть огонь. Он выпустил по транспортному средству 24 пули, две из которых попали в Решетникова. Сами бандиты не пострадали.

Авторитетов с богатым криминальным прошлым удалось задержать. Хороненко, например, судили за кражу, пьяное вождение и убийство. Несмотря на это у полицейского появились проблемы. В отношении его возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.