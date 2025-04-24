Соседский террор: тагильчанка лепит дилдо на чужие двери и совокупляется с ним

Жители Нижнего Тагила пожаловались на соседку, которая терроризирует целый подъезд. По их словам, упитанная дама лепит дилдо на соседские двери и совокупляется с ним, гуляет голой по подъезду, сыплет проклятьями и обмазывается фекалиями, сообщает Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил • Новости» .

«Мы уже даже не знаем, к кому обратиться, где искать помощи. Ситуация давно вышла из-под контроля», — сетуют жители двухэтажки на улице Чернышевского.

Все похождения странной соседки фиксирует видеокамера, установленная над одной из дверей. На запечатленных кадрах заметно, как женщина лепит резиновый фаллоимитатор на соседскую дверь, совокупляется с ним и начинает яростно материться и стучаться к людям, после чего испражняется прямо в подъезде. Женщина проклинает всех вокруг, ходит полностью нагой и совершает другие странные поступки. Жильцы также рассказали, что соседка угрожала облить их кислотой.

По словам соседей, эта женщина активно распространяет в Сети порнографические материалы со своим участием. Она «испражняется прямо перед камерой, а затем размазывает свои фекалии по телу», после чего отправляет эти кадры соседям.

«При этом „героиня“ живет с мужем. У них есть несовершеннолетний ребенок 7-8-ми лет, который находится на домашнем обучении. Как мы понимаем, они самозанятые и почти не выходят на улицу днем», — говорится в публикации.

Соседи добавили, что уже неоднократно жаловались на странную женщину в полицию и органы опеки.