Соседи спасли женщину и ее кошку из горящей квартиры в Дмитрове

Mash: соседи растянули плед, чтобы спасти жительницу и ее кошку от пожара

Женщину и ее кошку из горящей в подмосковном Дмитрове квартиры спасли соседи. Они растянули под окнами плед, чтобы пострадавшая могла спрыгнуть с четвертого этажа, сообщает Mash.

Жители услышали крик своей соседки. Женщина не могла выбраться из квартиры, где произошел пожар. Спасательную операцию на месте происшествия развернули до приезда пожарных.

Вначале при помощи пледа спасли кошку, потом ее хозяйку. Пострадавшая попала с больницу с подозрением на перелом позвоночника, когда стукнулась о землю.

Возгорание ликвидировали.