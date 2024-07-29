Сонный неспроста: названы неочевидные признаки перенесенного микроинсульта

Врач Алексеев: о приближении микроинсульта говорят тошнота и шум в ушах

Невролог клиники «Семейная» Максим Алексеев заявил, что сонливость и снижение памяти могут указывать на микроинсульт, сообщает «Секрет фирмы» .

Несмотря на то, что последствия микроинсульта не столь разрушительны для организма, знать о нем стоит, как и следить за своим здоровьем.

Инсульт — это любое повреждение, которое возникает при остром нарушении мозгового кровообращения. При микроинсульте страдают сосуды меньшего размера, чем при обычном, соответственно и объем пораженной ткани мозга небольшой.

Однако иногда пациенты склонны недооценивать серьезность своего состояния при микроинсульте — больные могут его даже не заметить и вовремя не обратиться к врачу.

«К сожалению, есть некоторые „немые зоны“ в мозге, выявить инсульт в которых, тем более небольшого размера, бывает крайне сложно даже опытному неврологу», — отметил Алексеев.

О приближении микроинсульта свидетельствуют тошнота, рвота и головная боль, головокружение и шум в ушах, а также дезориентация в пространстве и невозможность нормально мыслить.