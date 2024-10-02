Солдаты ВСУ пытают пленного, требуя от его семьи совершить теракт

«Жене пленного Сергея Полия поступило видео с его пытками в украинском плену и требованием совершить теракт для их прекращения», — сказал источник.

На видео мужчина лежит на полу в гараже или подвале. Один из мучителей называет его «рядовой Полий, пленный», и он кивает в ответ. Затем неизвестный начинает бить военного дубинкой. Избиение длится около минуты. Удары летят по ногам, рукам, спине и голове. Истязания продолжаются, несмотря на крики жертвы.

Бойцов ВСУ, националистов и наемников неоднократно уличали в казнях и пытках взятых в плен военных. Несмотря на множество подобных случаев, никто к ответственности привлечен не был.