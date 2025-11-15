Солдаты Колумбии атаковали Венесуэлу, погибли 9 человек

Колумбийские солдаты устроили бомбардировки неподалеку от границы Венесуэлы. Погибли девять повстанцев из группировки, занимающейся наркоторговлей, рассказал агентству France Press источник в министерстве обороны государства, сообщает РИА Новости .

Бомбардировку устроили в департаменте Араука Колумбии. Ее организовали в рамках борьбы главы государства Густаво Петро с теми, кто торгует наркотиками.

Военные Колумбии устроили авиационные удары в регионе Амазонки. Тогда погибли 19 человек диссидентской отколовшейся от Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC) группировки.

В Колумбии около 50 лет происходит вооруженный конфликт, в котором участвуют разные военизированные организации. За этот период были убиты около 260 тыс. человек. Миллионам пришлось уехать из своих домов.

