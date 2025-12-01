Солдат из Тюменской области изнасиловал несовершеннолетнюю и запер в подвале

Больше дня 17-летняя девушка Александра была в заложниках. Она пришла устраиваться на работу няней к Игорю, который служил в зоне спецоперации, сообщает 72.ru .

Отец мальчика, с которым должна была сидеть Александра, пошел вместе с ней подвал, приковал наручниками, перевязал руки изолентой и ушел. Через несколько часов пришел, отвел в спальню и снова пристегнул.

В таком состоянии Александра пробыла до утра следующих суток. Игорь, предположительно, приходил и совершал с ней действия сексуального характера. Мужчину обвиняют в изнасиловании и незаконном лишении свободы.

У Игоря есть двое детей — 12-летний сын и девятилетняя дочь.

В 2007 году мужчину осудили за кражу и неправомерное завладение машиной без цели хищения. Он отправился в колонию на шесть лет.

В 2013 году мужчину снова посадили в колонию за кражу. В заключении он был четыре года и два месяца.

В феврале 2017 года Игоря отправили в колонию за «изнасилование и насильственные действия сексуального характера с угрозой убийством». Он должен был пробыть там девять лет и освободиться в 2025 году.

Однако реальное наказание поменяли на принудительные работы на три года и шесть месяцев. Игорь вышел из тюрьмы в 2022 году.

В июле 2024 года он подписал контракт с Минобороны и отправился служить в зону СВО. Там был помощником гранатометчика штурмовой роты. Недавно мужчина приехал в Тульскую область в отпуск по ранению.

Пострадавшая Александра искала работу няней. Игорь написал девушке. Они обсудили условия сотрудничества, зарплату и график.

В 09:00 Игорь и Александра встретились на улице. Мужчина поделился, что ребенок спит. Затем повел девушку в дом.

Там мужчина, предположительно, изнасиловал девушку в первый раз. Затем это произошло в спальне. После этого Игорь оставил пристегнутую Александру практически на целый день одну.

Мужчине предъявили обвинение по нескольким статьям за изнасилование и незаконное лишение свободы. Вскоре может состояться суд.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.