Соколов: украинские дроны атаковали Кирово-Чепецк

Утром 4 марта украинские беспилотники совершили налет на город Кирово-Чепецк. Вследствие данного инцидента никто из граждан не пострадал, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Кировской области Александр Соколов.

По словам Соколова, на месте происшествия проводятся необходимые мероприятия силами экстренных служб. В данный момент в городе продолжают работу сотрудники оперативных ведомств, обстановка находится на контроле. К месту событий также прибыл первый заместитель главы администрации губернатора и регионального правительства.

Соколов напомнил местному населению, что, согласно ранее принятому решению антитеррористической комиссии области, запрещается публиковать в социальных сетях, средствах массовой информации и иных ресурсах любые фотографии, видеозаписи и данные о точках падения беспилотников. Указанная мера направлена на обеспечение безопасности населения, а также деятельности предприятий и организаций.

«Прошу жителей Кировской области придерживаться этого требования», — подчеркнул Соколов.

