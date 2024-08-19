Сокамерницы забили школьницу-колумбайнершу* в балашихинском СИЗО

Сокамерницы в СИЗО избили задержанную за подготовку массового убийства восьмиклассницу из Балашихи. Над школьницей также издевались и заставляли ее курить, сообщает Baza .

Девушка делит камеру в следственном изоляторе в Балашихе с тремя соседками. В мае они избили школьницу. Следы ударов заметили ее родственники во время свидания.

Задержанная рассказала, что сокамерницы хотели «научить ее жизни». На этой почве и возник конфликт: школьницу заставляли курить и нарушать правила СИЗО. Кроме того, соседки портили ее личные вещи и рвали фотографии.

Администрация СИЗО узнала о происходящем, но сотрудники ФСИН решили не расселять девушек. Все трем соседкам назначили дисциплинарные взыскания. Двух из них отправили в карцер, но главную зачинщицу простили. Школьницу перестали бить, но теперь соседки оказывают на нее моральное давление.

14-летнюю девочку задержали 17 ноября 2023 года в Балашихе. На нее завели уголовное дело по статье о подготовке убийства двух и более лиц. По версии следствия, она проявляла повышенный интерес к движению «Колумбайн»* и искала в интернете предметы для совершения нападения на школу.

*движение признано террористическим и запрещено в России