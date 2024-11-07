Сохранить оптимизм: что делают застрявшие на борту круизного лайнера россияне

Евгения Гришина, проживающая в Дзержинске Нижегородской области, рассказала на своей странице во «ВКонтакте», что оказалась в числе множества россиян, застрявших на борту лайнера Spectrum of The Seas в Японии, сообщает pravda-nn.ru .

В настоящее время Евгения вместе с другими туристами ожидает решения от посольства и RCI. Лайнер встал в Йокогаме, но у пассажиров нет возможности покинуть судно и осмотреть город.

По ее словам, самый простой вариант — отправить туристов на самолете из Токио в Шанхай, но у них транзитная виза, а паспорта остаются на лайнере.

Тем не менее девушка сохраняет оптимизм и планирует провести ближайшие три дня, наслаждаясь отдыхом и инфраструктурой 5‑звездочного отеля с развлекательными мероприятиями.

«Но, естественно, у всех свои планы, и очень непросто, когда они рушатся, да еще и с финансовыми потерями», — отметила она.