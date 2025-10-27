Собянин: силы ПВО отразили атаку двух беспилотников, атаковавших Москву

Происшествия

Средства противовоздушной обороны отразили атаку двух БПЛА, атаковавших Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем  Telegarm-канале.

«Уничтожены еще два вражеских БПЛА, летевших на Москву», — говорится в сообщении.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

27 октября сообщалось о пяти сбитых беспилотниках, пытавшихся атаковать Москву. За это время информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

