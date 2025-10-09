Собаки рыбака убивают питомцев жителей деревни в Тверской области

По словам жителей деревни Ваулино, уже больше года собаки соседа Юрия З., который активно ведет соцсети и делится кадрами с рыбалки и своих питомцев, нападают на домашних животных в округе. За этот период в деревне исчезло 12 кошек и несколько собак. Впервые инцидент произошел летом 2024 года: собаки загрызли кошку на одном из участков, прямо на глазах у хозяев. Спустя три месяца животные проникли на чужой участок и напали на кошку.

«В сентябре прошлого года произошел третий случай: кота разорвали на глазах его хозяйки у ворот ее участка. Собак удалось отогнать, они бросили животное и убежали. У кота были сломаны все ребра, он умер в ветеринарной клинике», — рассказали жители деревни.

Местные жители обратились в полицию. Правоохранители передали дело в ветеринарную службу по отлову бродячих собак. В ноябре 2024 года выяснилось, что собаки принадлежат Юрию З., проживающему в коттеджном поселке Семиречье. Несколько жителей деревни Ваулино попытались пообщаться с ним, но он отказался решать проблему, грубо ответив, что будет продолжать выпускать своих питомцев на охоту. Этим летом собаки снова появились в Ваулино, люди начали находить трупы домашних животных.

Местные переживают, что в какой-то момент собаки соседа могут наброситься на людей: в деревне живут дети и пенсионеры. Полиция на заявление пока не отреагировала.

