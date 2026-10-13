Собака заживо сварилась в кипятке в московском ЖК из-за прорыва трубы

Жильцы квартиры в московском жилом комплексе потеряли собаку, которая заживо сварилась в кипятке из-за прорыва стояка горячего водоснабжения. Владельцы пса предъявили претензии управляющей компании, но та отправила им стандартную отписку.

Москвичка Елизавета рассказала в соцсетях, что трагедия произошла поздним вечером 29 июля. Семьи не было дома в тот момент, когда произошел прорыв стояка на уровне их квартиры. Но там находился домашний питомец — трехлетний шпиц по кличке Ники.

Из стояка напором хлестал кипяток, который затопил квартиру и подъезд. Владельцы изо всех сил спешили домой, но опоздали. По словам соседей, за 20-30 минут до возвращения семьи собака еще лаяла, но хозяева прибыли поздно и не успели спасти питомца. Ники заживо сварилась в кипятке.

По словам Елизаветы, после обращения в диспетчерскую управляющей компании воду удалось перекрыть лишь через 30 минут. После аварии УК выразила готовность урегулировать конфликт в досудебном порядке, но после проведения экспертизы и оценки ущерба это желание «пропало», как отмечает хозяйка погибшего шпица.

Елизавета направила досудебную претензию. В итоге от УК она получила формальное письмо, где не было конкретного разбора обстоятельств аварии. Когда пострадавшие возмутились, в компании пообещали пересмотреть ответ, а затем попросту перестали отвечать на звонки.

Москвичка хочет, чтобы УК понесла ответственность за халатность, которая обернулась гибелью собаки.

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