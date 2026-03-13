Собака москвички умерла после посещения известного догфрендли ресторана на Бали

Инцидент произошел в конце февраля в ресторане GOLA на Бали, расположенном в Green Lot. Москвичка рассказала, что крысиный яд был завернут в кусочки сыра и разбросан по всему кафе. Когда хозяйка поняла, что питомец при смерти, они успели добраться до ветеринарной клиники, но, к сожалению, спасти собаку не удалось — она проглотила слишком много яда.

При этом девушка утверждает, что смерти пса можно было избежать, если бы ее предупредили об опасности сотрудники ресторана.

«Они заявили, что их сотрудник сказал мне четко и громко, что моя собака съела его, а я ничего не сделала, продолжив беспечно болтать со своими друзьями в течение 1 часа, пока она не начала умирать. Это заявление ложное. Я была там с тремя другими людьми, и единственное, что нам было сказано сотрудником: „на полу разложен крысиный яд в кусочках сыра“», — сказала владелица животного.

По ее словам, в этот же момент она сразу пристегнула собаку на поводок. Сотрудники ресторана же продолжили обслуживать столик, как ни в чем не бывало. После смерти Джой хозяйка вернулась в ресторан, однако владельцы заявили, что она сама виновата в случившимся.

